В Красноярском крае утвердили кадастровую стоимость всех земельных участков

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В Красноярском крае утвердили результаты государственной кадастровой оценки почти 1,5 миллионов земельных участков всех категорий. Приказ вступит в силу 12 декабря, тогда же можно будет обратиться в Центр кадастровой оценки за разъяснениями, как была определена новая цена. Об этом сообщает правительство региона.

- Оценка проводилась только дня тех участков, которые учтены в базе Росреестра на 1 января 2022 года. В 2023 году будет завершена оценка всех объектов капитального строения края – это более 2,3 миллионов объектов недвижимости. В дальнейшем оценка будет проходить раз в четыре года, - отметила замминистра экономики и регионального развития края Марина Лейман.

Оценку получили земли населенных пунктов, промышленности, лесного и водного фонда, особо охраняемых территорий и земли сельхозназначения с садоводческими объединениями.

Кадастровая стоимость рассчитывается на основе сведений Росреестра, информации о рынке недвижимости и различных факторов, которые влияют на его цену. При этом такие методы массовой оценки не учитывают индивидуальные характеристики. Поэтому стоимость может отличаться от рыночной.

Внести коррективы можно – для этого надо предоставить специалистам документы, которые могут влиять на цену участка.