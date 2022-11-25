В Политехническом институте СФУ продолжается научно-познавательная выставка «Энергия»

Гости выставки познакомятся с возобновляемыми источниками энергии, принципами работы гидроэлектростанций, роли энергетики в промышленности и производстве «зеленого» алюминия. Фото предоставлено компанией

В Красноярске на площадке Политехнического института СФУ проходит Всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Компания Эн+ совместно c музеем науки «Ньютон Парк» представила научно-познавательную программу «Энергия». Сегодня, 25 ноября, она будет работать до 16.00.

Зрелищное эксперимент-шоу с опытами и демонстрацией физических явлений. Фото предоставлено компанией

Посетителей ждут интерактивная экспозиция «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Все в мире – энергия» и мастер-класс «Под зеленым крылом». В доступной и наглядной форме гости познакомятся с возобновляемыми источниками энергии, принципами работы гидроэлектростанций, роли энергетики в промышленности и производстве «зеленого» алюминия. Здесь же предусмотрены зрелищный эксперимент-шоу с опытами и демонстрацией физических явлений, а также мастер-классы, где каждый участник сможет высадить свое дерево.

– Мир подходит к новому этапу энергетической структуры, и на выставке рассказывается об энергетике в целом – какая она, из чего складывается, какие виды энергии бывают в мире, – рассказывает директор музея науки «Ньютон Парк» Антон Шарыпов. – Также мы показываем, как изменяется планета и что сделать для ее устойчивого развития, чтобы нам и нашим детям было приятно и комфортно жить. Мы очень благодарны компании Эн+ и Олегу Дерипаске, потому что он проявляет интерес к технологическому развитию молодежи.

Мастер-класс по посадке дерева. Фото предоставлено компанией

Компания Эн+ традиционно проводит в регионах научные фестивали, развивает проекты по робототехнике, создает пространства для раскрытия творческих способностей и профессионального потенциала молодых людей. Программа «Энергия» была представлена зрителям еще в июне этого года, с экспозицией уже успели познакомиться жители Москвы и Иркутска.

– Научно-познавательная программа «Энергия» привлекла к себе большое внимание как со стороны школьников, так и их родителей. Мы получили большое количество положительных отзывов, что говорит о востребованности таких проектов. Поэтому мы решили представить программу в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, где ежегодно выступаем в качестве генерального партнера, – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+.

Выставка интересна и детям, и взрослым. Фото предоставлено компанией

Добавим, что это не единственный образовательный проект компании. В этом году в Красноярском крае открылись современные мультимедийные классы для школьников «Мультилабы» – в Краевом дворце пионеров и школьников в Красноярске и в гимназии №10 им. Бочкина в Дивногорске. Также второй год подряд красноярские школьники 5-9 классов проходят обучение по курсу «Энергия в каждой капле», а студенты СФУ и Дивногорского гидроэнергетического техникума занимаются по программам подготовки профильных специалистов и получают специальные стипендии от компании.