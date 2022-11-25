В Красноярске в Центральном районе легально торговать елками будут в трех местах

Фото: администрация Красноярска

В Центральном районе в Красноярске продолжается прием заявок на участие в торговле елками. Легально торговать ими можно будет по трем адресам, рассказали в администрации города.

10 декабря продавать символы нового года начнут на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Республики. С 12 декабря стартуют продажи на улице Обороны за мостом через Качу и на улице Шахтеров, 51.

Чтобы получить место, надо отправить заявление на участие в праздничных расширенных продажах в администрацию Центрального района. К нему необходимо приложить документы, которые подтверждают законность вырубки деревьев, а также описание или эскиз торговой точки.