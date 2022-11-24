В Красноярске после ремонта открыли проезд по путепроводу на Мичурина

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске завершился ремонт проезжей части путепровода на Мичурина. Там открыли движение для транспорта – подрядчик отремонтировали проезжую часть, мостовую конструкцию, обустроил гидроизоляцию. Однако пока там нет ограждений – проезжую часть временно огородили бетонными блоками.

Работы на мосту продолжатся на пешеходной зоне: там еще предстоит отремонтировать тротуары и тоннели, а также установить разделители и ограждения. Также пока на путепроводе не хватает разметки и знаков.

Власти отметили, что путепровод ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Изначально работы должны были закончить раньше, но в ходе ремонта были выявлены дополнительные трудности – в итоге сроки сдачи объекта продлили до декабря.