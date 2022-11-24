В Красноярске на улицу Обороны вернут двухстороннее движение Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска сообщили, что возвращают двухстороннее движение на улице Обороны на участке от Республики до Брянской. Схема организации движения изменится с 00:00 30 ноября и будет работать в постоянном режиме. Напомним, что в период ограничений, связанных с ремонтными работами, автомобилистов направляли по другим маршрутам.

После открытия улицы останется установленный ранее светофор с зеленой стрелкой в дополнительной секции. На него будут ориентироваться водители, которые поворачивают с Брянской налево на. Обороны.

И плюс заработает новый светофор, который будет полезен автомобилистам, выезжающим с улицы Обороны на Брянскую. Можно будет поворачивать на Брянскую как налево, так и направо. Раньше поворот налево на этом перекрестке был разрешен только после 20:00часов. И еще, добавили в мэрии, заработает зеленая стрелка при повороте направо на Обороны с Республики.