Сергей Ануфриев. Фото: Российская академия художеств

В Красноярске на 63-м году жизни скончался известный художник и академик Сергей Ануфриев.

Сергей Евгеньевич закончил Красноярский художественный институт. С конца 1980-х был постоянным участником выставок и международных симпозиумов. С 2001 года возглавлял Красноярское региональное отделение Союза художников. Был заслуженным художником Российской Федерации.

Сергей Евгеньевич сделал многое для развития искусства в Красноярске. Работы Ануфриева стали украшением российских и зарубежных музеев, выставок и частных коллекций.

23 ноября 2022 в возрасте 62 лет Сергей Ануфриев умер.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Сергея Ануфриева.