Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 10:27

В Красноярске скончался известный художник Сергей Ануфриев

Сергей Евгеньевич умер на 63-м году жизни
Источник:kp.ru
Сергей Ануфриев. Фото: Российская академия художеств

Сергей Ануфриев. Фото: Российская академия художеств

В Красноярске на 63-м году жизни скончался известный художник и академик Сергей Ануфриев.

Сергей Евгеньевич закончил Красноярский художественный институт. С конца 1980-х был постоянным участником выставок и международных симпозиумов. С 2001 года возглавлял Красноярское региональное отделение Союза художников. Был заслуженным художником Российской Федерации.

Сергей Евгеньевич сделал многое для развития искусства в Красноярске. Работы Ануфриева стали украшением российских и зарубежных музеев, выставок и частных коллекций.

23 ноября 2022 в возрасте 62 лет Сергей Ануфриев умер.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Сергея Ануфриева.