Депутаты приняли бюджет Красноярского края в первом чтении Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели законопроект «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Основные параметры и структуру предстоящих расходов и доходов представил министр финансов края Владимир Бахарь.

Цифры сейчас выглядят таким образом:

- запланированные на будущий год доходы в размере 344 миллиардов рублей;

- запланированные расходы - 389 миллиардов рублей.

Есть и поправки: доходы на 3,6 миллиардов рублей увеличены за счет поступлений из федерального бюджета. И расходы предложено увеличить на 14,4 миллиардов рублей.

Приоритеты в расходах не изменились: это реализация национальных проектов, выполнение социальных обязательств и поддержка муниципальных образований. К ним в этом году добавилось еще одно ключевое направление — развитие региональной инфраструктуры.