На стройплощадке Красноярской ТЭЦ-1 пострадали трое рабочих. Фото: КГКУ "Спасатель"

На строительной площадке на территории Красноярской ТЭЦ-1 произошла нештатная ситуация: в ходе монтажных работ обрушился элемент конструкции строящегося электрофильтра с высоты четырех метров. В результате пострадали трое рабочих. Случилось это в 13:50 часов, сообщает служба спасения Красноярского края.

На место прибыли сотрудники МЧС и КГКУ «Спасатель». Всего на ликвидацию последствий происшествия привлекалось 40 человек, 11 ед. техники. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, затем всех перенесли в машины скорой помощи.

Официальный комментарий Сибирской генерирующей компании:

- Пострадавшие сотрудники подрядной организации направлены в больницу. Им оперативно оказана первая медицинская помощь, при первичном осмотре диагностированы ушибы и переломы конечностей.

Предварительно известно, что сорвался трос, на котором поднимали крупногабаритный груз. Однако точные причины произошедшего будет устанавливать специальная комиссия.