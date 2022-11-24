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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 9:10

На стройплощадке Красноярской ТЭЦ-1 пострадали трое рабочих

Причины ЧП установит комиссия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На стройплощадке Красноярской ТЭЦ-1 пострадали трое рабочих. Фото: КГКУ "Спасатель"

На стройплощадке Красноярской ТЭЦ-1 пострадали трое рабочих. Фото: КГКУ "Спасатель"

На строительной площадке на территории Красноярской ТЭЦ-1 произошла нештатная ситуация: в ходе монтажных работ обрушился элемент конструкции строящегося электрофильтра с высоты четырех метров. В результате пострадали трое рабочих. Случилось это в 13:50 часов, сообщает служба спасения Красноярского края.

На место прибыли сотрудники МЧС и КГКУ «Спасатель». Всего на ликвидацию последствий происшествия привлекалось 40 человек, 11 ед. техники. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, затем всех перенесли в машины скорой помощи.

Официальный комментарий Сибирской генерирующей компании:

- Пострадавшие сотрудники подрядной организации направлены в больницу. Им оперативно оказана первая медицинская помощь, при первичном осмотре диагностированы ушибы и переломы конечностей.

Предварительно известно, что сорвался трос, на котором поднимали крупногабаритный груз. Однако точные причины произошедшего будет устанавливать специальная комиссия.