В Красноярском крае полицейские остановили на дороге мужчину с пакетом марихуаны

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Во время дежурства в Абанском районе Красноярского края полицейские задержали пешехода, который шел с подозрительным пакетом в руках. Оказалось, что он до верха наполнен марихуаной, рассказали в ГУ МВД.

- Здорово, мужик, что в пакете? – на видео полицейские обращаются к пешеходу через окно автомобиля, после чего тот бросает пакет и пытается сбежать.

Один из сотрудников тут же бросается за ним в погоню, а второй в это время разворачивает машину.

В ходе допроса 39-летний житель Абанского района рассказал, что пакет нашел в канаве и решил забрать все 260 граммов марихуаны для личного потребления.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит – до 10 лет тюрьмы.