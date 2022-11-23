Жители Красноярского края стали больше читать книг

Жители Красноярского края стали больше читать книги в электронном формате. Так, трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 16%. Зато снизился интерес к просмотру фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Возможно, это связано с сокращением объема зарубежного контента и числа «громких» премьер в этом году. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов.

В 2022 году у жителей региона изменились и другие мобильные привычки. Например, за год среднестатистический абонент оператора в крае стал использовать на 10% больше интернет-трафика. При этом у жителей и жительниц региона в цифровой среде царит равноправие: разница между потреблением составляет всего 2% в пользу женщин. Любимый день для серфинга в Сети – пятница, а вот в понедельник представители обоих полов переключаются с интернета на работу. Многие жители региона переводят общение в Telegram – уже 74% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Также аналитики отметили, что жители края довольно разговорчивы: ежедневно они проговаривают свыше 9 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на среду и пятницу – именно в эти дни фиксируется наибольший объем голосового трафика. Причем почти 60% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Закономерно, что абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а в зарубежные страны чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Еще одно наблюдение – в крае растет интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 5%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi и Huawei. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось. Также заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год на 22%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населенных пунктах, и жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Оператор в этом году сфокусировался на увеличении покрытия и расширении емкости сети LTE в удаленных от Красноярска, небольших поселениях. Модернизация оборудования более чем в 160 населенных пунктах позволила нарастить скорость передачи данных в среднем на 40% на территории, где живет треть населения региона. Также запущена сотовая связь в 15 селах и деревнях края, жители которых впервые получили возможность пользоваться всеми цифровыми возможностями своих гаджетов – благодаря стабильной голосовой связи и мобильному интернету 4G.