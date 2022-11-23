Три большегруза столкнулись на трассе в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Ачинском районе на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись сразу три фуры. ДТП произошло на 651 километре, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Водитель «Вольво» при повороте не уступил дорогу «МАЗу», который имел преимущество в движении. После этого «МАЗ» столкнулся с еще одним большегрузом, который ехал за поворачивающим «Вольво».

В результате ДТП пострадал пассажир третьей машины. Он доставлен в больницу.

Сотрудники полиции на месте провели освидетельствование водителей, все они были трезвыми.