В Красноярске задержали сообщницу директора Центра спортивных клубов, которая помогла похитить 18 миллионов рублей из бюджета

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В Красноярске продолжается расследование уголовного дела по обвинению директора Центра спортивных клубов в мошенничестве. Заведено еще одно уголовное дело – на специалиста по организации спортивно-массовых мероприятий, которая помогала с составлением фиктивных отчетов. Об этом сообщает следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как считает следствие, женщина почти год, с конца ноября 2021 по сентябрь 2022 года вносила в отчеты ложные сведения о количестве участников и проведенных мероприятиях.

Эти отчеты служили основанием для выделения субсидии. Полученные больше 18 миллионов рублей до развития спорта так и не дошли.

Специалиста задержали. Сейчас она находится под стражей, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.