В Красноярске директора Центра спортивных клубов заподозрили в мошенничестве на 19 миллионов рублей

В Красноярске директора МАУ «ЦСК» заподозрили в мошенничестве на 19 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в отношении директора МАУ «ЦСК» Максима Кузнецова завели два уголовных дела по мошенничеству в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает СК по краю.

В 2020 году организации поступило муниципальное задание, согласно которому в Красноярске должны были провести 59 тысяч спортивных занятий. На это выделили 78 миллионов рублей.

Однако Кузнецов, по версии следствия, отправлял в городское управление физкультуры и спорта фиктивные отчеты о проведении занятий. Директор «ЦСК» забрал себе более 18 миллионов рублей, направленных на оплату работы тренеров в качестве субсидии.

В 2022 году в Красноярске ремонтировали 4 здания. Кузнецов же, зная о том, что работы не завершены, подписал акты приемки. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей. В общей сложности директора «ЦСК» подозревают в мошенничестве на сумму более 19 миллионов рублей.

В прокуратуре Красноярского края добавили, что сумма ущерба не окончательная. Следователи устанавливают и другие эпизоды возможной преступной деятельности чиновника.