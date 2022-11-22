В Красноярском крае за неделю гриппом заразились 5 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае открылся сезон заболеваемости гриппом. Как сообщает Роспотребнадзор региона, заразились уже 5 человек.

Пока все случаи заражения зафиксированы на севере Красноярского края. Среди заболевших – четыре взрослых норильчанина и один ребенок из Лесосибирска.

- В рамках лабораторного мониторинга у заболевших была обнаружена РНК двух штаммов — вирус гриппа типа А (Н1 N1)pdm 09 и вирус гриппа типа В, - сообщают в Роспотребнадзоре Красноярского края.