Красноярская школьница стала жертвой педофила-шантажиста Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьница из Красноярска стала жертвой педофила-вымогателя из Липецкой области. Как сообщают в СК, 21-летний парень шантажировал девочек из нескольких регионов РФ.

Молодой человек в соцсетях общался со школьницами 12-15 лет из нескольких городов страны, включая Красноярск. С юными особами он вел развратные беседы и выпрашивал интимные фотографии, которые те ему спокойно предоставляли.

После этого липчанин менял тон общения с девушками. Он начинал шантажировать их – мол, платите или выложу снимки. Сколько парень заработал таким гнусным способом неизвестно, но вскоре его поймали и завели сразу три уголовных дела: «вымогательство», «распространение порнографии» и «принуждение к действиям сексуального характера».

Юношу приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако этим сроком дело может не ограничиться. Материалы дела по дополнительным эпизодам деятельности извращенца направлены в суд.