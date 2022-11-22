Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 2:31

Красноярская школьница стала жертвой педофила-шантажиста

Молодого человека уже осудили
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярская школьница стала жертвой педофила-шантажиста

Красноярская школьница стала жертвой педофила-шантажиста

Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьница из Красноярска стала жертвой педофила-вымогателя из Липецкой области. Как сообщают в СК, 21-летний парень шантажировал девочек из нескольких регионов РФ.

Молодой человек в соцсетях общался со школьницами 12-15 лет из нескольких городов страны, включая Красноярск. С юными особами он вел развратные беседы и выпрашивал интимные фотографии, которые те ему спокойно предоставляли.

После этого липчанин менял тон общения с девушками. Он начинал шантажировать их – мол, платите или выложу снимки. Сколько парень заработал таким гнусным способом неизвестно, но вскоре его поймали и завели сразу три уголовных дела: «вымогательство», «распространение порнографии» и «принуждение к действиям сексуального характера».

Юношу приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако этим сроком дело может не ограничиться. Материалы дела по дополнительным эпизодам деятельности извращенца направлены в суд.