В красноярском роддоме №5 появились на свет 119 672 малыша за 33 года его работы

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В красноярском межрайонном роддоме №5 к Всемирному Дню ребенка решили посчитать количество детей, появившихся на свет в стенах медучреждения за 33 года работы. Как рассказали в пресс-службе, результат оказался впечатляющим: за это время родились 119 672 малыша. Для сравнения, к примеру, население Ачинска по последним подсчетам 2021 года меньше практически на 20 000 – официально там проживают 100 621 человек.

Главврач родильного дома №5 Оксана Ковалевская отмечает, что медучреждение и его персонал постоянно развиваются, совершенствуются, для того, чтобы роды проходили максимально благоприятно, а женщина с первых дней обретала радость материнства.

- Мы не можем не радоваться такой статистике – практически 120 тысяч за 33 года действительно крупное число. Секрет хороших родов – это профессионализм абсолютно каждого сотрудника роддома и любовь к своему делу, - подчеркивает руководитель.