В Красноярске дрифтеров с Вантового моста оштрафовали 3,3 тысячи рублей каждого. Стоп-кадр видео ГИБДД

История с наглыми дрифтерами, которые ночью катались по Вантовому мосту, площади Мира возле БКЗ и острове Татышев, продолжается. Напомним, два автомобиля, один с местными номерами, другой с иркутскими, снимали свои ночные «подвиги» на телефон, а затем выложили в интернет. Нашли их быстрее, чем они думали.

Сережа, у которого «в этом месяце на штрафы выделено 200 тысяч рублей, поэтому он может себе ни в чем не отказывать», оказался банальным мажором из Богучан. Это он на дареном «Лексусе» снимал провокационное видео. Второй товарищ на «Тойоте» с битым бампером действительно приехал из соседнего региона.

Дрифтерам 24 и 28 лет. Каждого оштрафовали: за езду по пешеходной зоне, отсутствие страхового полиса, а также наличие технических неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Общая сумма штрафов каждому составила 3 300 рублей. Оба, оказавшись в патрульной машине ГИБДД, заговорили, что вели себя неправильно: «простите, больше так не будем».

В пресс-службе полиции добавили «Комсомольской правде»-Красноярск, что изучают ситуацию: каким образом оба автомобиля смогли заехать на пешеходную зону.