В Красноярске дрифтеры катались по вантовому мосту. Стоп-кадр видео

«У Сережи в этом месяце на штрафы выделено 200 тысяч рублей, поэтому он может себе ни в чем не отказывать» - веселый голос за кадром и глупое циничное хихиканье. Компания молодых людей решила развлечься ночью в Красноярске. Но не просто погонять по трассам, видимо, для них это банально и слишком просто. Им хотелось непременно засветиться там, где никто до них еще не был, войти в историю как покорители вантового моста.

При этом они не скрывают своих лиц, снимая все на камеру, на видео можно рассмотреть и госномера автомобилей. Посмеиваются над охранниками, которые пытались их прогнать.

- В воскресенье 20 ноября в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было обнаружено видео, на котором в ночное время два автомобиля двигаются по пешеходным зонам Виноградовского моста, острова Татышев и площади перед Большим концертным залом. Свои трюки молодые люди сняли на видео и опубликовали в социальных сетях, желая порадовать своих подписчиков необычным видео, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД.

По данному факту дорожные полицейские начали проверку. В том, что участники ночного дрифта по популярным местам отдыха будут установлены, сомнений не было. Что и произошло, причем быстро. Один из них оказался сыном депутата из дальнего района края. Другой приехал на побитой машине с иркутскими номерами.

Интересно посмотреть, что они говорили на камеру в другом месте, когда им выисывали штрафы?

Подписчики соцсетей ГИБДД города, кстати, уже прогнозируют (орфография сохранена):

- Машины забрать, пустить с «молотка», деньги - на нужды СВО, оболтусов - на передовую.

- Ждем видео с соплями и клятвами что больше так не будет))))

- Это фиаско ребята.

- Беспонтовый понтарез.

- Мамкин блохер ищет славы, он её получит.

- Печально, если этих водятлов не привлекут по полной... Слабоумие и отвага...