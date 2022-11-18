В Красноярском крае построены все дома для «майских» погорельцев

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В Красноярском крае готовы все дома для погорельцев, которые начинали строить в 2022 году. Ключи от 113 из них уже вручены, еще одна семья получит жилье после того, как подрядчик устранит все замечания, рассказали в правительстве региона.

- Чтобы ликвидировать последствия стихии, было выделено более 2 миллиардов рублей. Деньги пошли на выплату компенсаций, на строительство или покупку жилья, - рассказал Александр Усс, губернатор края.

На каждый дом подрядчик дает гарантию 5 лет.

В пожарах, которые прошли в крае в мае 2022 года, без жилья осталось 685 семей. Для помощи пострадавшим был принят закон, по которому люди смогли получить компенсацию, выплату на приобретение новой недвижимости или выбрать строительство нового дома. Такую меру предпочли 114 семей.

Часть погорельцев до сих пор восстанавливает документы о собственности через суд. Претендовать на одну из мер поддержки они смогут только после прохождения всех формальных процедур.