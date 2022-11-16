В Красноярском крае из-за гололеда на трассах запретят пассажирские перевозки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ввели ограничения на перевозку пассажиров из-за гололеда. Они будут действовать на трассах Приангарья и восточных районов края. Пока запрет на перевозки объявлен до вечера завтрашнего дня.

Под ограничение попали трассы Канск-Абан-Богучаны, Богучаны-Кодинск с 0 по 113 км, Богучаны-Манзя, Богучаны-Ангарский-Артюгино, Богучаны-Нижнетерянск, Богучаны-Гремучий-Красногорьевский-Шиверский.

Отметим, что в Красноярске из-за холодов решили вывести уборочную технику на круглосуточную работу. Ночью дорожники будут дежурить на аварийных участках и при необходимости подсыпать дорогу.