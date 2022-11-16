Красноярские дорожники выйдут на круглосуточное дежурство из-за заморозков

Фото: мэрия Красноярска

Городские службы Красноярска будут работать на дорогах города этой ночью. В мэрии сообщили, что синоптики прогнозируют понижение температуры – из-за этого может сложиться аварийная ситуация, поэтому дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме.

– Службы организовали круглосуточное дежурство техники на опасных участках дороги. Определено 23 точки. Эти пункты выбраны таким образом, чтобы максимально полно охватить сложные участки и в короткие сроки обработать их от гололедицы, – сообщили в мэрии.

Чтобы уборочная техника не простаивала, дорожникам выдали план на чистку дорог, которые находятся вблизи аварийных точек. Однако техника не отъезжает от проблемных мест далеко и готова при необходимости вернуться на подсыпку аварийного участка.