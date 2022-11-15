Компания Красноярского края представит оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности на выставке PulpFor в Cанкт-Петербурге

Компания из Красноярского края представит технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг для оптимального замещения ушедших с российского рынка компаний на выставке PulpFor в Cанкт-Петербурге.

Всего в мероприятии примут участие 90 компаний из России и дружественных стран. В этом году в демонстрируемых продуктах и услугах на выставке PulpFor четко прослеживается курс на импортозамещение и необходимость вводить в эксплуатацию новые решения для поддержания экономики и товарного предложения.

Канский машиностроительный завод «Сегмент» из Красноярского края специализируется на выпуске оборудования и запасных частей для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Большие технологические возможности позволяют производить широкий спектр изделий и отливки повышенной точности из углеродистых легированных и высоколегированных сталей. Завод поставляет продукцию для большинства предприятий ЦБП России и стран СНГ.