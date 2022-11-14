Под Красноярском пьяный бесправник устроил гонки с экипажем ДПС. Стоп-кадр видео

В поселке Емельяново пьяный (и наивный) бесправник решил, что сможет уйти от экипажа дорожно-патрульной службы. Но погоня завершилась для него полным поражением со всеми вытекающими последствиями. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Накануне наряд ДПС патрулировал улицы Емельяново и обратил внимание на старенький «ВАЗ» без номеров. На сигнал остановиться тот наоборот прибавил газу – летел по встречке, куда глаза глядят и руль повернется. В результаты оказался на каком-то пустыре, среди сухой травы. Где и был принят госавтоинспекторами.

В салоне спецавтомобиля он прошел алкотест, который показал 0,67 мг/л. Правда, у 38-летнего мужчины сдали нервы, сидя в наручниках, он доказывал, что «тупой и не понимает, что нужно подписывать». Выяснилось, что у него нет водительских прав – никогда не получал. Плюс нет документов на машину. В наказание проведет под административным арестом 15 суток, а машина помещена на спецстоянку.