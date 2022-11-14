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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 2:30

Полиция Красноярска рассказала, что за «гранатомет» нашли в центре города

На самом деле предмет опасности не представляет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Полиция Красноярска рассказала, что за «гранатомет» нашли в центре города

Полиция Красноярска рассказала, что за «гранатомет» нашли в центре города

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в Красноярске, в районе Качи, обнаружили странную находку. Рабочие убирали территорию от листвы и наткнулись на подозрительный предмет, напоминающий оружие, противотанковую базуку. Окрестили его за сходство «гранатометом». Понятное дело, по регламенту после звонка на место примчались экстренные службы – полиция, следователи, спасатели. Место окружили, специалисты изучили предмет.

В пресс-службе полиции города прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск происшествие: действительно, подозрительный предмет обследовали специалисты силовых ведомств. Установлено, что предмет не является оружием и опасности для окружающих не представляет. Как он оказался в центре города? Вот это сейчас и устанавливают полицейские.

Добавим, что в подобных ситуациях, когда в руки попадает подозрительный предмет, нельзя изучать его самостоятельно. Первым делом - звонок в полицию, либо на телефон 112.