Полиция Красноярска рассказала, что за «гранатомет» нашли в центре города Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в Красноярске, в районе Качи, обнаружили странную находку. Рабочие убирали территорию от листвы и наткнулись на подозрительный предмет, напоминающий оружие, противотанковую базуку. Окрестили его за сходство «гранатометом». Понятное дело, по регламенту после звонка на место примчались экстренные службы – полиция, следователи, спасатели. Место окружили, специалисты изучили предмет.

В пресс-службе полиции города прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск происшествие: действительно, подозрительный предмет обследовали специалисты силовых ведомств. Установлено, что предмет не является оружием и опасности для окружающих не представляет. Как он оказался в центре города? Вот это сейчас и устанавливают полицейские.

Добавим, что в подобных ситуациях, когда в руки попадает подозрительный предмет, нельзя изучать его самостоятельно. Первым делом - звонок в полицию, либо на телефон 112.