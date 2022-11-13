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Происшествия13 ноября 2022 12:35

В Красноярске на улице нашли гранатомет

Противотанковая базука была найдена прямо в центре города
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе Красноярска сегодня днем обнаружили ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщил телеграм-канал «Красноярск в огне». На место, по данным канала, выезжали саперы.

– Во время уборки листвы был обнаружен РПГ. На месте работают сотрудники полиции, следователи, дежурит пожарная машина, – сообщил источник.

Откуда в центре города взялась базука, теперь предстоит разбираться правоохранительным органам. Полиция пока не выступала с официальными заявлениями.

Позже в пресс-службе полиции добавили: подозрительный предмет обследовали специалисты силовых ведомств. Установлено, что предмет не является оружием и опасности для окружающих не представляет.

ЧППроисшествия: ЧП