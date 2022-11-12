Житель Красноярска несколько раз обокрал свою 85-летнюю бабушку Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска несколько раз обокрал свою пожилую бабушку. 85-летняя женщина даже не могла противостоять 42-летнему детине, когда он, угрожая молотком, выхватил у нее их рук 5-тысячную купюру и скрылся. Она пережила и страх, и боль обиды. Но оказалось, что деньги – это не первая кража. Полицейские выяснили, что накануне мужчина уже несколько раз приходил домой к своей пожилой родственнице и тайком вынес два золотых кольца, деньги, шубу и телевизор. В общей сложности сумма причиненного материального ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Но это еще не весь список грехов – подозреваемый встречался с бывшей женой и украл Кроме того, злоумышленник, встретившись со своей бывшей супругой, похитил у нее дорогой смартфон. Всю добычу он сдавал в ломбард, деньги тратил. Найти его оказалось несложно. Кстати, ранее гражданин уже был судим, причем неоднократно.