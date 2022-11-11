Житель Красноярска получил предостережение от ФСБ после перевода денег на украинский счет

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25-летний житель Красноярского края попал в поле зрения сотрудников УФСБ после того, как перевел деньги на украинский банковский счет. В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для государственной измены (ст. 274 УК РФ).

По данным УФСБ, житель Красноярска совершил перевод в период проведения спецоперации на счет организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации.

Напомним, в Красноярском крае увеличивается количество мер поддержки мобилизованных и их семей. Помимо единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, в семьях мобилизованных красноярцев дети-студенты будут получать стипендию в размере 2 тысяч рублей, а на дошкольников без места в детском саду предусмотрены выплаты по 6,5 тысяч рублей ежемесячно.