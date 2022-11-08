В Красноярском крае утвердили пакет мер поддержки для мобилизованных

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Правительство Красноярского края утвердило меры поддержки для мобилизованных и их семей. Ранее мобилизованным красноярцам начали выплачивать по 100 тысяч рублей разовым платежом. Новым указом было принято еще 9 постановлений правительства.

Теперь члены семьи мобилизованного будут дополнительно получать еще одну единовременную выплату – по 5 тысяч рублей на каждого человека. На детей без места в детском саду предусмотрены ежемесячные выплаты по 6,5 тысяч рублей. Для детей-студентов участников СВО также вводят стипендию в 2 тысячи рублей.

Также членов семей освободили от уплаты пени по ЖКХ и капремонту. Помимо этого, власти утвердили порядок бесплатного посещения ими концертов, спектаклей и других культурных мероприятий. Члены семей военнослужащих смогут подать заявку и забронировать билеты по телефону или через почту соответствующего учреждения.

– Если сами участники СВО являются получателями грантовой поддержки, то им продлеваются сроки использования грантов и отменяются штрафные санкции. Отметим, что указ губернатора вступил в силу с 1 ноября, и первые заявления на оказание финансовой помощи стали поступать сразу после его публикации. Принятые сегодня правовые акты также будут распространять свое действие с 1 ноября, – сообщили в правительстве.