Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В объектив фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника попало семейство снежных барсов – мама-кошка и три её котенка. Как рассказали в пресс-службе, впервые барсы были замечены 18 октября. Через две недели маму и её уже подросших малышей запечатлели резвящимися на свежем, едва выпавшем снеге.

Возраст подросших детенышей около полугода, пока их пол не определен. Малыши-ирбисы уже ходят вместе с матерью, играют и познают окружающий мир. Таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.