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НовостиДом. Семья11 ноября 2022 4:51

Три котенка и самка снежного барса попали в объектив фотоловушки в Красноярском крае

Семейство обитает в Саяно-Шушенском заповеднике
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В объектив фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника попало семейство снежных барсов – мама-кошка и три её котенка. Как рассказали в пресс-службе, впервые барсы были замечены 18 октября. Через две недели маму и её уже подросших малышей запечатлели резвящимися на свежем, едва выпавшем снеге.

Возраст подросших детенышей около полугода, пока их пол не определен. Малыши-ирбисы уже ходят вместе с матерью, играют и познают окружающий мир. Таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.