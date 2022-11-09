В Красноярском крае жители делятся фотографиями лунного затмения

Фото: Дмитрий Болдырев/VK

Полное лунное затмение можно было увидеть в Красноярском крае 8 ноября. К сожалению, в краевой столице в этот день было пасмурно, поэтому редкое небесное явление обошло красноярцев стороной. Впрочем, фотографиями поделились в соцсетях жители других районов, сообщает «Проспект Мира».

Например, полное лунное затмение увидели в Заозерном и даже смогли запечатлеть, как тень от Земли медленно «наползает» на спутник планеты.

Фото: телеграм-канал "Голос времени"

Снимками поделились и жители Ирбейского района. Небо хоть и затянуто тучами, но сквозь них все же виднеется скрытая тенью луна.

Фото: телеграм-канал "Ирбейская правда"

В Норильске идеальную картинку, как отметил фотограф, «подпортила дымка над городом, но кое-что все же удалось разглядеть».

Фото: Дмитрий Болдыре/VK

В Красноярске же жителям осталось лишь любоваться городом со смотровых площадок.