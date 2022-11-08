Редчайшее лунное затмение в Красноярске так и не увидели Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько дней красноярцы строили планы на нынешний вечер: на 8 ноября астрономы анонсировали редчайшее лунное затмение. Свои космические отношения в этот раз выясняют между собой Луна и одна из малых планет Солнечной системы – Уран.

- Его особенность заключается в том, что мы сможем наблюдать покрытие затмившейся Луной Урана (5.6m)! Уран очень удобно расположен в созвездии Овна, всего в 13 градусах к юго-западу от созвездия Плеяд. Покрытие произойдет в 18:54:40 по красноярскому времени, - рассказал несколько недель назад «Комсомольской правде»-Красноярск директор обсерватории Университета им. Решетнева Сергей Веселков.

Расположение Урана относительно Луны. Предоставлено Сергеем Веселковым

В Красноярске событие началось в 17:17 часов по местному времени и завершится в 18:41 часов. Романтики, любители ярких впечатлений, любители-астрономы. И, конечно же, фотографы, которые стремятся не пропустить подобные события – выбрали место с видом на восток, откуда будет лучше всего наблюдать за затмением.

Серые тяжелые облака - и так с самого утра Фото: Мария ЛЕНЦ

Но, увы – погода помешала всему. Низкое серое небо, густые облака закрыли все. Лунное затмение состоялось - но над ними, недоступное с земли. Увидеть его смогли разве что пассажиры самолетов, пролетающих в этот момент над Красноярском.

Вечерник Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что жителям восточных регионов России все же повезло. И с погодой, и потому, что там поверхность Луны была более закрыта Ураном, следовательно, и зрелище было ярче. С Дальнего востока передали: «Смотрим, любуемся, это очень красиво».

Затмение где-то там, над тучами Фото: Мария ЛЕНЦ