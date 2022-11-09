Магазин LEGO в красноярском ТРЦ «Планета» открылся под названием «Мир Кубиков»

Фото: ТРЦ "Планета"

В начале ноября в торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин «Мир кубиков», который красноярцы раньше знали под названием LEGO. Находится отдел на втором этаже.

Найти в магазине можно конструкторы и детали к ним не только от датской компании, но и других брендов. Также покупателям предлагают развивающие игры и игрушки, радио- и дистанционно управляемые модели и даже портфели с чемоданами.

Напомним, в «Планете» также открылся новый магазин MOVE. На площади в 150 квадратных метров можно найти ассортимент товаров от известных мировых производителей. В их числе Adidas, Reebok, Puma и другие.