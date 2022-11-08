В Красноярске в ТРЦ «Планета» открылся магазин с Adidas и Reebok. Фото: ТРЦ "Планета"

В Красноярске в торгово-развлекательном центре «Планета» на смену исчезнувшим (а последние несколько месяцев) магазинам приходят другие. Занимаю площади и производители различной бытовой техники, и косметики, и одежды – обуви.

Из последних новостей – открылся новый магазин MOVE. Его как раз презентовали накануне. Расположен на первом этаже, площадь почти 150 квадратных метров. Ассортимент спортивной направленности – одежда, обувь, аксессуары. В том числе и от известных мировых производителей. Среди которых Adidas, Reebok, Puma и другие. Есть и спортивный инвентарь. Так что если кто-то переживал, что останется без брендовых вещей, то напрасно.