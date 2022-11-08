Дважды задержанный житель Красноярского края поджег дом своей подруги. Фото: МВД

В Красноярском крае сотрудникам дорожно-патрульной службы пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить разбушевавшегося молодого человека. Иначе наделал бы бед. У него и без того проблемы с законом.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в первый раз госавтоинспекторы задержали 32-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько дней назад. Ему - штраф, машину - на спецстоянку. Но на другое утро он ее забрал и пустился во все тяжкие.

Поругался с любимой женщиной (можем предположить, она хотела его урезонить), которая живет в поселке Новокаргино. В пьяном виде облил ее дом бензином и поджег. После чего сел за руль. На трассе его заметил экипаж ДПС. Завязалась погоня. Пьяный лихач мчался, нарушая все ПДД, создавал угрозы пешеходам. Так что полицейским пришлось достать табельное оружие. В салоне служебной машины молодой человек был не таким смелым. Алкотест показал 0,48 мг/л.

В настоящее время машину снова на штрафстоянке, мужчина под подпиской о невыезде. Ему грозит уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества.