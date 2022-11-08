Красноярские студенты мастерят деревянные игрушки для детей из Донбасса

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Студенты красноярского многопрофильного техникума занялись изготовлением игрушек для детей Донбасса. Проект получил название «Кубики добра», рассказали в правительстве края.

Деревянные игрушки учащиеся делают из остатков тех материалов, которые они используют на занятиях по столярному делу. Среди готовых изделий – кубики, игрушки на колесиках и коробочки для них.

Первую партию уже вручили детям-сиротам ДНР и ЛНР.

Между тем к проекту «Кубики добра» уже решили присоединиться педагоги Красноярского краевого Дворца пионеров. У них есть все необходимое для этого оборудование. Стать участником благотворительного проекта могут и другие образовательные учреждения.

Напомним, тувинские шаманы изготовили для мобилизованных земляков обереги. Они представляют собой мешочки с песком из Тувы, камешками и травами.