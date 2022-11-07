Тувинские шаманы изготовили обереги для мобилизованных

Фото: ОНФ

В Туве шаманы изготовили партию оберегов для мобилизованных земляков. В зону СВО передали партию гуманитарного груза, в том числе снаряжение для солдат: на жилетки, с внутренней стороны, пошили маленькие мешочки с песком из Тувы, тремя камешками, зерном и артышем, который еще называют «шаман-травой».

– Шаман, изготовив оберег, вдыхает в него жизнь. Теперь это не безделушка, а предмет сакрального значения. Человек, который носит шаманский оберег, защищен от нечистой силы, дурного глаза и бесноватых людей, оберег дает силы и здоровье для воина, – рассказали в местном ОНФ.

Помимо этого, тувинцам передали на фронт 400 аптечек, теплую обувь, термобелье, спальники, карематы, наколенники, фонарики, портативные зарядные устройства. Также не забыли про сладости и тувинский чай «Ава шайы».