В Красноярске завершили капремонт улицы Абытаевской

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске закончили капремонт улицы Абытаевской и открыли движение. Как отметили в мэрии, улица превратилась «из спонтанного проезда в современную улицу». Сейчас подрядчик наводит последний лоск на объекте.

На Абытаевской оформили ливневку, провели новое освещение, расширили проезжую часть, обустроили пешеходные переходы, светофоры и дорожные знаки. Ширина проезжей части после капремонта увеличилась до 7-8 метров. Также вдоль дороги появились тротуары.

– Сейчас подрядчик устраняет последние замечания по нанесению разметки в парковочных карманах и устройству тактильной плитки. Уже заработало новое освещение. На новых оцинкованных опорах там установлены 38 современных светильников, – добавили в мэрии.