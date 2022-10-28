Жителей Красноярска предупреждают о штормовом ветре 29 октября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 29 октября, в Красноярске ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. ГУ МЧС также предупреждает жителей Красноярского края о гололедице на дорогах центральных и южных районов края.

Поэтому, если вы планируете поездку, учитывайте эту информацию и двигайтесь аккуратно.

На улицах специалисты советуют держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Напомним, на последних осенних выходных в краевой столице будет холодно. В воскресенье возможен снег с дождем.