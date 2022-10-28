На последних выходных октября в Красноярске похолодает до -7 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На последних выходных октября значительно похолодает и пойдет снег. Об это сообщают синоптики Гидрометцентра.

Так, в субботу днем в Красноярске ожидается около +3 градусов и переменная облачность. Осадков не будет, зато подует сильный ветер – до 12 метров в секунду. Ночью похолодает до -3 градусов.

В воскресенье днем синоптики ожидают снег с дождем, а температура воздуха составит около +1 градуса. Ветер чуть ослабнет, но останется неприятным – 3-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -7 градусов.

Кроме того, в воскресенье в Красноярске ожидается магнитная буря. Метеочувствительным советуют воздержаться о физических нагрузок и больше дышать свежим воздухом, а также отказаться от вредных привычек.