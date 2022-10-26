В Красноярске на два дня введен режим неблагоприятных метеоусловий

Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на ближайшие два дня, с 26 по 28 октября, введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства усилили контроль за качеством воздуха в городе.

Кроме того, режим неблагоприятных метеусловий ожидается на территории еще трех городов Красноярского края: Минусинске, Ачинске и Назарово.

Напомним, в Красноярске ухудшение качества воздуха зафиксировали еще сегодня днем. При этом датчики, установленные в разных районах города, показали превышение содержания таких вредных веществ, как РМ2.5 и РМ10.