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НовостиОбщество26 октября 2022 13:18

В Красноярске на два дня введен режим неблагоприятных метеоусловий

Специалисты усилили контроль за качеством воздуха
Татьяна ИЛЬИНА
Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Красноярске

Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на ближайшие два дня, с 26 по 28 октября, введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства усилили контроль за качеством воздуха в городе.

Кроме того, режим неблагоприятных метеусловий ожидается на территории еще трех городов Красноярского края: Минусинске, Ачинске и Назарово.

Напомним, в Красноярске ухудшение качества воздуха зафиксировали еще сегодня днем. При этом датчики, установленные в разных районах города, показали превышение содержания таких вредных веществ, как РМ2.5 и РМ10.