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НовостиОбщество26 октября 2022 4:54

В Красноярске зафиксировали ухудшение качества воздуха

Своими наблюдениями поделились общественники
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске зафиксировали ухудшение качества воздуха

В Красноярске зафиксировали ухудшение качества воздуха

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске зафиксировали ухудшение качество воздуха, такая информация появилась на общественном портале «Чистое небо». Данные счетчиков, установленных в разных районах города, показали на утро 26 октября, что в атмосферном воздухе фиксируется превышение содержания вредных веществ PM2.5 и PM10. При этом нет превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам.

Согласно порталу «Чистое небо», хуже всего сейчас дышится жителям правобережья, Солонцов, Николаевки и исторического центра Красноярска. Такая обстановка сохранится до конца дня. Информации на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пока нет.