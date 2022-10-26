В Красноярске зафиксировали ухудшение качества воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске зафиксировали ухудшение качество воздуха, такая информация появилась на общественном портале «Чистое небо». Данные счетчиков, установленных в разных районах города, показали на утро 26 октября, что в атмосферном воздухе фиксируется превышение содержания вредных веществ PM2.5 и PM10. При этом нет превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам.

Согласно порталу «Чистое небо», хуже всего сейчас дышится жителям правобережья, Солонцов, Николаевки и исторического центра Красноярска. Такая обстановка сохранится до конца дня. Информации на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пока нет.