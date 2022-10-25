В Красноярском крае возвели все опоры Высокогорского моста

Фото: Министерство транспорта Красноярского края

В Красноярском крае завершено возведение всех 11 опор Высокогорского моста через Енисей. На их установку ушло два года. Строительство велось в технически сложных условиях, когда буровые работы приходилось проводить на глубине до двух метров в твердой скальной породе, рассказали в министерстве транспорта Красноярского края.

На строительной площадке ежедневно работает до 135 специалистов. Мост готов на 75%. Из 10 пролетов готовы уже 8, оставшиеся в планах возвести весной 2023 года.

Новый мост через Енисей будет двухполосным и протянется более чем на километр.

Напомним, запуск новой переправы через Енисей планируется в 2023 году. Масштабное сооружение даст возможность жителям северных районов свободно передвигаться, не дожидаясь паромов и зимников. Кроме того, мост важен для реализации инвестиционных проектов Красноярского края.