К концу 2022 года Высокогорский мост через Енисей достроят на 85 процентов. Фото: министерство транспорта Красноярского края

Строительство Высокогорского моста через Енисей не останавливается ни на новогодние каникулы, ни на морозы. И это понятно: новая переправа – это стратегически важный объект. Он не только соединит два берега реки и даст возможность жителям северных районов свободно ездить, не дожидаясь паромов и зимников. Мост важен и для реализации инвестиционных проектов в Мотыгинском, Северо-Енисейском, Эвенкийском районах.

Строительство моста стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого курирует Губернатор Александр Усс. Цена вопроса – более 6 миллиардов рублей. По итогу это будет двухполосный мост длиной более километра, с подъездами на обоих берегах.

Фото: министерство транспорта Красноярского края

В министерстве транспорта Красноярского края рассказали, что в эксплуатацию Высокогорский мост планируется сдать в 2023 году. А уже к концу 2022 года он будет готов на 85 %. К настоящему времени уже пройдена середина работ. Так, возведены уже 10 опор из 11. Следом за опорами рабочие монтируют пролеты и водопропускные трубы на подходах к сооружению.

Фото: министерство транспорта Красноярского края

Андрей Журавлёв – руководитель «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю», рассказал:

- Специалисты устанавливают пролетное строение от четвертой до пятой опоры в русле реки. Уже смонтировали 34% металлоконструкций. Весной, после ледохода, продолжится возведение оставшейся опоры.

Фото: министерство транспорта Красноярского края

Вместе с тем к концу этого года планируется завершить устройство правобережного подхода к мосту, который после соединят со строящимся обходом Высокогорского.

Левобережная развязка. Фото: министерство транспорта Красноярского края

- Работы на левобережном подходе, который включает в себя развязку с дорогой Красноярск – Енисейск, завершат в 2023 году. Следующим этапом станет строительство трассы от Высокогорского моста до поселка Мотыгино, а это еще более масштабная и финансово емкая стройка, - сообщил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.