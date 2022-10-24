Жителю Ачинска грозит полгода колонии из-за долга по алиментам

Решение суда в силу пока не вступило Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять месяцев в колонии общего режима получил житель Ачинска за то, что регулярно не оплачивал алименты на своего ребенка. Сначала на 34-летнего мужчину завели административное дело, однако должных результатов это не принесло, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Только в 2022 году отец не платил алименты в течении полугода и накопил больше 80 тысяч рублей долга. Учитывая, что житель Ачинска уже появлялся перед судом, было решено применить к нему более суровое воздействие. В итоге мужчине назначили 5 месяцев колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в Ачинске еще один неплательщик погасил почти полумиллионный долг перед своим ребенком, чтобы продать дом. На любые сделки с недвижимостью 52-летнего жителя Красноярского края наложили арест приставы.