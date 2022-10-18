Чтобы продать дом, житель Красноярского края погасил полумиллионный долг по алиментам

Житель Ачинска оплатил полумиллионный долг по алиментам, чтобы продать дом Фото: Мария ЛЕНЦ

52-летнему жителю Ачинска пришлось оплатить 490 тысяч рублей алиментов, которые он задолжал своему несовершеннолетнему ребенку. В главном управлении федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю рассказали, что должник решил продать дом, но оформить сделку не получилось.

На мужчину, который накопил почти полумиллионный долг, завели исполнительное производство. Приставы арестовали банковские счета должника, ограничили его в праве управления транспортом и выезде за границу. Однако самой эффективной мерой оказалась невозможность что-либо сделать с недвижимостью, в том числе продать ее.

После погашения долга деньги перечислили ребенку.