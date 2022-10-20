Председатель Заксобрания Красноярского края назвал арест сына губернатора циничным преследованием интересов США Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко прокомментировал новость о задержании сына губернатора Александра Усса, Артема Усса. Его мнение, что все происходящее – это проявление циничного преследование со стороны США собственных интересов, ведь задержали красноярца в Италии, в аэропорту Милана по заказу американского минюста. Его обвиняют в нарушении санкций, отмывании валюты, контрабанде нефти, закупке оборудования военного назначения. И нет гарантии, что завтра Штаты не выкатят дополнительный список претензий.

Алексей Додатко озвучивает мнение большинства, что коллективный Запад и США в очередной раз показали свое истинное лицо, устроив охоту на российских предпринимателей и их торговых партнеров.

- Запад считает преступниками тех, кто ищет новые пути для реализации интересов нашей страны в условиях жесточайших санкций. Речь идет о давлении на Россию и банальной мести. Такую тактику Запад будет применять к каждому, кто не захочет слепо идти за его установками.