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Общество20 октября 2022 7:19

Председатель Заксобрания Красноярского края назвал арест сына губернатора циничным преследованием интересов США

Артема Усса задержали в аэропорту Милана
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Председатель Заксобрания Красноярского края назвал арест сына губернатора циничным преследованием интересов США

Председатель Заксобрания Красноярского края назвал арест сына губернатора циничным преследованием интересов США

Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко прокомментировал новость о задержании сына губернатора Александра Усса, Артема Усса. Его мнение, что все происходящее – это проявление циничного преследование со стороны США собственных интересов, ведь задержали красноярца в Италии, в аэропорту Милана по заказу американского минюста. Его обвиняют в нарушении санкций, отмывании валюты, контрабанде нефти, закупке оборудования военного назначения. И нет гарантии, что завтра Штаты не выкатят дополнительный список претензий.

Алексей Додатко озвучивает мнение большинства, что коллективный Запад и США в очередной раз показали свое истинное лицо, устроив охоту на российских предпринимателей и их торговых партнеров.

- Запад считает преступниками тех, кто ищет новые пути для реализации интересов нашей страны в условиях жесточайших санкций. Речь идет о давлении на Россию и банальной мести. Такую тактику Запад будет применять к каждому, кто не захочет слепо идти за его установками.