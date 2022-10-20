В Красноярске директор школы написала заявление в полицию на агрессивного ученика Фото: Мария ЛЕНЦ

История в красноярской школе № 72 получила свое продолжение. В пресс-службе полиции города сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что директор учебного заявление на ученика третьего класса, который 18 октября набросился на педагога и нанес ему серьезные травмы.

Напомним, что 9-летний мальчик давно создает проблемы учителям и одноклассникам. У ребенка случаются вспышки гнева, во время такого проявления агрессии пострадала учительница. Она с травмами руки, ноги и живота обратилась в травмпункт и ушла на больничный. А теперь задумалась над увольнением.

- В настоящее время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства конфликта, - прокомментировали в полиции.