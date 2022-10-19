В Красноярске третьеклассник напал на учительницу и прищемил ей руку дверью Фото: Мария ЛЕНЦ

18 октября в красноярской школе №72 ученик 3-го класса набросился на учительницу, нанеся ей серьезные травмы. Полицейские проводят проверку.

9-летний мальчик несколько лет создает проблемы учителям и одноклассникам. У ребенка случаются «вспышки гнева», во время одного из них пострадала учительница. Она с травмами руки, ноги и живота обратилась в травмпункт и ушла на больничный. Сейчас она раздумывает над увольнением.

Как рассказала «КП-Красноярск» директор школы Елена Донцова, сам по себе мальчик довольно смышленый и одноклассники к нему в целом относятся благосклонно, но из-за того, что мама ученика не дает помочь ребенку, возникают такие ситуации:

- Мы предлагали помощь психолога, дополнительные занятия. Его мама все это отвергла. Она говорит, что сама занимается с сыном. На контакт ни со школой, ни с другими родителями на контакт не идет. Она считает себя благополучной, но почему-то обсуждать поведение своего сына и помочь ему не хочет. А нам что делать? Мы не может просто так взять и отчислить ребенка. Ему хочется помочь, но мама мальчишки не дает нам это сделать.

А все началось с банальной ссоры между мальчишками. В конфликт вмешалась учительница. Агрессивный школьник начал пинаться и драться, и прищемил руку дверью – специально или случайно – пока непонятно.

Для руководства школы это стало последней каплей. Директор заявила в полицию. В ведомстве «КП-Красноярск» сообщили, что проверка началась.