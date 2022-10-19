При признаках ОРВИ красноярцам должны сделать тест на COVID-19

При ОРВИ красноярцам обязаны делать тест на ковид Фото: Мария ЛЕНЦ

Признаки ОРВИ могут означать и другое заболевание – коронавирус, поэтому врачи обязаны назначать красноярцам тестирование на эту инфекцию. Благо, тест-систем в крае достаточно, и их объемы постоянно пополняются, рассказал в соцсетях руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Только с начала октября этого года тестирование прошел каждый 18-й житель Красноярского края. Положительным результат оказался менее чем у 3%.

Ежемесячно на наличие короновирусной инфекции проверяют в среднем 260 тысяч человек, а с начала пандемии сделано более 6 миллионов исследований.

Напомним, что сейчас циркулирует шестая волна ковида, штамм омикрон. Несмотря на то, что он переносится легче, в Хакасии 11 октября от него скончались четыре пожилых пациента.