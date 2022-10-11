В Хакасии от ковида скончались сразу четыре человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии от ковида скончались четверо пациентов. За последние месяцы, казалось бы, вирус отступил, снизилось и количество случаев заболевания, и их тяжесть. Но нет, опасность по прежнему остается – для людей из группы риска. В пресс-службе правительства республики сообщили, со ссылкой на оперативный штаб, что в конце недели умерли от последствий коронавирусной инфекции двое мужчин в возрасте 83 и 84 лет. И затем еще мужчина 76 лет и женщина 86 лет.

Добавим, что сейчас циркулирует шестая волна ковида, штамм омикрон. Он более контагиозен, но легче переносится у основной части населения. Многие за эти пару месяцев и вовсе сообщили, что перенесли ковид, который напомнил обычное ОРВИ. Почти все меры безопасности уже отменены. Тем не менее врачи настоятельно советуют вакцинироваться, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями.